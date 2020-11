Два юбилея за день. Кейн забил 200-й гол за Тоттенхэм в своем 300-м матче

В матче третьего тура Лиги Европы, лондонский "Тоттенхэм" играет против "Лудогорца". Этот матч точно запомнит Харри Кейн.

Английский нападающий проводит сегодня 300-й матч за "шпор". Более того, в юбилейной игре он забил свой 200-й гол за команду. Двойной праздник.

⭐ Harry Kane has reached 200 goals for @SpursOfficial in his 300th appearance for the club in all competitions



He’s the third player to score 200+ goals for Spurs after Jimmy Greaves (266 in 379 apps) & Bobby Smith (208 in 317 apps) #UEL pic.twitter.com/A2rSBaDwqT