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Два юбилея за день. Кейн забил 200-й гол за Тоттенхэм в своем 300-м матче

Англия
(2 голосов)

Уже вписал свое имя в историю

Два юбилея за день. Кейн забил 200-й гол за Тоттенхэм в своем 300-м матче
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В матче третьего тура Лиги Европы, лондонский "Тоттенхэм" играет против "Лудогорца". Этот матч точно запомнит Харри Кейн.

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Английский нападающий проводит сегодня 300-й матч за "шпор". Более того, в юбилейной игре он забил свой 200-й гол за команду. Двойной праздник.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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