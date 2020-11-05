Два юбилея за день. Кейн забил 200-й гол за Тоттенхэм в своем 300-м матче

В матче третьего тура Лиги Европы, лондонский "Тоттенхэм" играет против "Лудогорца". Этот матч точно запомнит Харри Кейн.

Английский нападающий проводит сегодня 300-й матч за "шпор". Более того, в юбилейной игре он забил свой 200-й гол за команду. Двойной праздник.