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Полностью счастлив в Ливерпуле. Универсальный полузащитник Клоппа готов продлить контракт

Англия
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Бразильцу нравится в Англии

Полностью счастлив в Ливерпуле. Универсальный полузащитник Клоппа готов продлить контракт
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Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо хочет подписать новый контракт с клубом.

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, бразильцу очень нравится играть под руководством Юргена Клоппа. Фабиньо хочет показать свою приверженность, подписав новую сделку.

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Полузащитник пополнил стан "красных" в 2018-м году. С того времени отыграл 90 матчей, забил три гола и помог англичанам выиграть три трофея.

Отметим, что совсем недавно Фабиньо получил травму.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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