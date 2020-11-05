Полностью счастлив в Ливерпуле. Универсальный полузащитник Клоппа готов продлить контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо хочет подписать новый контракт с клубом.

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, бразильцу очень нравится играть под руководством Юргена Клоппа. Фабиньо хочет показать свою приверженность, подписав новую сделку.

Полузащитник пополнил стан "красных" в 2018-м году. С того времени отыграл 90 матчей, забил три гола и помог англичанам выиграть три трофея.