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Что скажет Конте? Ключевой игрок Интера привлек внимание трех клубов АПЛ
Миланскому клубу без него будет непросто
Николо Барелла подписал контракт с миланским "Интером" летом 2019-го. С того времени, его карьера пошла вверх, а сам полузащитник стал ключевым в команде Конте.
Такой прогресс не остался незамеченным. По информации FCInter.com, им интересуются сразу три английских гранда - "Ливерпуль", "Арсенал" и "МЮ".
Отметим, что контракт Бареллы с "Интером" рассчитан до 2024-го года. Он оценивается в 50 миллионов евро.
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