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Что скажет Конте? Ключевой игрок Интера привлек внимание трех клубов АПЛ

Англия
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Миланскому клубу без него будет непросто

Что скажет Конте? Ключевой игрок Интера привлек внимание трех клубов АПЛ
UA-Футбол
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Николо Барелла подписал контракт с миланским "Интером" летом 2019-го. С того времени, его карьера пошла вверх, а сам полузащитник стал ключевым в команде Конте.

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Такой прогресс не остался незамеченным. По информации FCInter.com, им интересуются сразу три английских гранда - "Ливерпуль", "Арсенал" и "МЮ".

Отметим, что контракт Бареллы с "Интером" рассчитан до 2024-го года. Он оценивается в 50 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Николо Барелла
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