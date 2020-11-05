Что скажет Конте? Ключевой игрок Интера привлек внимание трех клубов АПЛ

Николо Барелла подписал контракт с миланским "Интером" летом 2019-го. С того времени, его карьера пошла вверх, а сам полузащитник стал ключевым в команде Конте.

Такой прогресс не остался незамеченным. По информации FCInter.com, им интересуются сразу три английских гранда - "Ливерпуль", "Арсенал" и "МЮ".

Отметим, что контракт Бареллы с "Интером" рассчитан до 2024-го года. Он оценивается в 50 миллионов евро.