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"Мы все знаем, что будет, если недостаточно много побеждать с МЮ". Мойес – о возможной отставке Сульшера

Англия
(4 голосов)

Оле грозит увольнение, если не обыграет "Эвертон"

"Мы все знаем, что будет, если недостаточно много побеждать с МЮ". Мойес – о возможной отставке Сульшера
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Менеджер лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес прокомментировал будущее тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера в стане "красных дьяволов". Цитирует Дэвида Goal.com.

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"Все менеджеры, так или иначе, находятся под давлением. В "Манчестер Юнайтед" больше давления, чем в любом другом клубе в мире. Мы все знаем, что будет, если недостаточно много побеждать с этой командой".

Мойес тренировал манкунианцев в сезоне-2013/14 и был уволен за неудовлетворительные результаты. Напомним, по последней информации СМИ, Маурисио Почеттино уже договорился с руководством "Юнайтед" по поводу работы главным тренером команды из Манчестера.

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В статье: Дэвид Мойес Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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