Тьяго Алькантара пропустит матч с Манчестер Сити

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара пропустит матч 8-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити".

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции рассказал, что испанский футболист из-за травмы не поедет на выездную игру вместе с командой, сообщает официальный сайт красных.

Тьяго ещё не успел восстановиться от травмы, полученной во встрече 5-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:2).

Центральная игра 8-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало игры в 18:30 мск. После семи туров "Ливерпуль" находится на первом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 16 очков. "Горожане" (11) — на 10-м месте.