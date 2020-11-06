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Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура АПЛ

Англия
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Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура АПЛ
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

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"Красные" вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в то время как "Манчестер Сити" шатается в середине рейтинга, хоть и с матчем в запасе. Вывеска "Сити" – "Ливерпуль" является самой главной на Туманном Альбионе в последние сезоны, поэтому искренне надеемся, что команды порадуют болельщиков.

Как менеджеры будут выкручиваться в условиях кадровых проблем? Какой план на игру выберут наставники? Смогут ли "горожане" напомнить о претензиях на титул? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 8 ноября – в 18:25 по киевскому времени.

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