Манчестер Сити – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

"Красные" вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в то время как "Манчестер Сити" шатается в середине рейтинга, хоть и с матчем в запасе. Вывеска "Сити" – "Ливерпуль" является самой главной на Туманном Альбионе в последние сезоны, поэтому искренне надеемся, что команды порадуют болельщиков.

Как менеджеры будут выкручиваться в условиях кадровых проблем? Какой план на игру выберут наставники? Смогут ли "горожане" напомнить о претензиях на титул? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 8 ноября – в 18:25 по киевскому времени.