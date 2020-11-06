Джон Барнс: Если Жота перейдёт в Барселону или Реал, он не будет играть так же, как на Энфилде

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Барнс высказался по поводу новобранца красных Диогу Жоты.

"Клопп покупает игроков, которые подходят его системе. Если Жота перейдёт в другой клуб, он не сможет делать то, что делает сейчас в "Ливерпуле". Это касается и Мане, и Салаха.

Клопп не превращает их в хороших игроков, они и так ими являются. Просто система и стиль немца подходят этим футболистам.

Если, например, Жота перейдёт в "Барселону" или мадридский "Реал", он не будет забивать там много голов или играть так же, как на "Энфилде". "Ливерпуль" этого и хочет – находить футболистов, которые подходят их системе, "– сказал Барнс в интервью Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Жота провёл пять игр, в которых отличился трижды. В Лиге чемпионов на счету португальского вингера четыре гола в трёх матчах.