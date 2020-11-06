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Джон Барнс: Если Жота перейдёт в Барселону или Реал, он не будет играть так же, как на Энфилде
Все дело в Клоппе
Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Барнс высказался по поводу новобранца красных Диогу Жоты.
"Клопп покупает игроков, которые подходят его системе. Если Жота перейдёт в другой клуб, он не сможет делать то, что делает сейчас в "Ливерпуле". Это касается и Мане, и Салаха.
Клопп не превращает их в хороших игроков, они и так ими являются. Просто система и стиль немца подходят этим футболистам.
Если, например, Жота перейдёт в "Барселону" или мадридский "Реал", он не будет забивать там много голов или играть так же, как на "Энфилде". "Ливерпуль" этого и хочет – находить футболистов, которые подходят их системе, "– сказал Барнс в интервью Goal.
В нынешнем сезоне АПЛ Жота провёл пять игр, в которых отличился трижды. В Лиге чемпионов на счету португальского вингера четыре гола в трёх матчах.
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