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Бывший игрок Манчестер Сити: Я думаю, что Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси

Англия
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Лео был близок к переходу в английский клуб

Бывший игрок Манчестер Сити: Я думаю, что Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси
Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Сити" Эмиль Мпенза прокомментировал информацию о том, что "горожане" рассматривают подписание контракта с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я думаю, что при всех проблемах с защитой, Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси. Он должен сначала разобраться с обороной. Какой смысл подписывать Лео со всеми проблемами, которые у них есть в защите? У них достаточно игроков на его позиции, таких как Марез и Агуэро. Если они подпишут Месси, то будет слишком много игроков на одну позицию и могут возникнуть проблемы.

Я верю, что он снова соединится с Хосепом Гвардиолой в какой-то момент своей карьеры, но не в самом „Сити“, а, например в „Нью-Йорк Сити“, играющем в МЛС", — приводит слова Мпензы Manchester Evening News.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити
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