Бывший игрок Манчестер Сити: Я думаю, что Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси

Бывший игрок "Манчестер Сити" Эмиль Мпенза прокомментировал информацию о том, что "горожане" рассматривают подписание контракта с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я думаю, что при всех проблемах с защитой, Гвардиоле не нужен кто-то вроде Месси. Он должен сначала разобраться с обороной. Какой смысл подписывать Лео со всеми проблемами, которые у них есть в защите? У них достаточно игроков на его позиции, таких как Марез и Агуэро. Если они подпишут Месси, то будет слишком много игроков на одну позицию и могут возникнуть проблемы.

Я верю, что он снова соединится с Хосепом Гвардиолой в какой-то момент своей карьеры, но не в самом „Сити“, а, например в „Нью-Йорк Сити“, играющем в МЛС", — приводит слова Мпензы Manchester Evening News.