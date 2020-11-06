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Победил COVID-19. Алекс Теллес вновь работает в общей группе МЮ

Англия
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На него возлагают надежду

Победил COVID-19. Алекс Теллес вновь работает в общей группе МЮ
UA-Футбол
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В последний день трансферного окна "Манчестер Юнайтед" купил нового защитника. Усилить левый фланг был призван Алекс Теллес.

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Однако, сыграв лишь один матч, он сдал положительный тест на COVID-19. Переболев порядка двух недель, бразильский футболист вернулся в общую группу. Маловероятно, что он сыграет в ближайшем матче.

Уже завтра "МЮ" ожидает игра против "Эвертона".

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В статье: Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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