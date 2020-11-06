Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победил COVID-19. Алекс Теллес вновь работает в общей группе МЮ
На него возлагают надежду
В последний день трансферного окна "Манчестер Юнайтед" купил нового защитника. Усилить левый фланг был призван Алекс Теллес.
Читайте также"Симптомов нет". Стало известно, почему защитник Манчестер Юнайтед не сыграл с РБ Лейпциг
Однако, сыграв лишь один матч, он сдал положительный тест на COVID-19. Переболев порядка двух недель, бразильский футболист вернулся в общую группу. Маловероятно, что он сыграет в ближайшем матче.
Good news on Alex Telles ahead of the weekend ????#MUFC #EVEMUN— Manchester United (@ManUtd) November 6, 2020
Уже завтра "МЮ" ожидает игра против "Эвертона".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Коноплянка: У Динамо нет полкоманды. Не знаю, будет ли матч захватывающим
- Днепр-1 - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?
- Извинения и компенсация. Экс-защитник Ливерпуля выиграл дело у WADA
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...