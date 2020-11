Главное оружие Анчелотти. Хамес Родригес сможет сыграть против МЮ

Один из главных матчей завтрашнего дня АПЛ - встреча "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

В состав ливерпульского клуба вернулось сразу несколько игроков. По словам Карло Анчелотти, завтра смогут сыграть Динь, Коулмен и Холгейт. Также снова в строю Хамес Родригес.

✔️ James Rodriguez

✔️ Seamus Coleman

✔️ Lucas Digne

✔️ Mason Holgate



Carlo's got close to a full-strength squad to face United... pic.twitter.com/UO0uNOz9xC