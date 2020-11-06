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Главное оружие Анчелотти. Хамес Родригес сможет сыграть против МЮ

Англия
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Хорошие новости для "ирисок"

Главное оружие Анчелотти. Хамес Родригес сможет сыграть против МЮ
UA-Футбол
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Один из главных матчей завтрашнего дня АПЛ - встреча "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

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В состав ливерпульского клуба вернулось сразу несколько игроков. По словам Карло Анчелотти, завтра смогут сыграть Динь, Коулмен и Холгейт. Также снова в строю Хамес Родригес.

Колумбиец - лидер "Эвертона" в первых матчах сезона. В шести играх он забил три гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Мэйсон Холгейт
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