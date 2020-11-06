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Главное оружие Анчелотти. Хамес Родригес сможет сыграть против МЮ
Хорошие новости для "ирисок"
Один из главных матчей завтрашнего дня АПЛ - встреча "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".
В состав ливерпульского клуба вернулось сразу несколько игроков. По словам Карло Анчелотти, завтра смогут сыграть Динь, Коулмен и Холгейт. Также снова в строю Хамес Родригес.
✔️ James Rodriguez— Everton FC News (@LivEchoEFC) November 6, 2020
✔️ Seamus Coleman
✔️ Lucas Digne
✔️ Mason Holgate
Carlo's got close to a full-strength squad to face United... pic.twitter.com/UO0uNOz9xC
Колумбиец - лидер "Эвертона" в первых матчах сезона. В шести играх он забил три гола и отдал три голевые передачи.
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