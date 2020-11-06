АПЛ. Брайтон и Бернли голов не забивали

Хозяева больше заслуживали победы, больше старались и создали много хороших моментов. "Бернли" играл по счету, рассчитывал на контратаки, но не рисковал. Впрочем, не рисковал и "Брайтон", масштабных атак "чаек" болельщики так и не увидели. Чувствовалось, что команды не хотят проигрывать и готовы пожертвовать всем ради приемлемого результата. Тем не менее, ничья больше устроила хозяев, "Брайтон" находится на 16-м месте. А вот "Бернли" пребывает в зоне вылета, всего второе очко набрали "бордовые" в этом чемпионате.

АПЛ. Восьмой тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Бернли 0:0

Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 34. Велтман, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 14. Лаллана, 13. Гросс, 9. Мопе, 18. Уэлбек.

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 10. Барнс, 11. Макнил, 12. Брэди, 9. Вуд.

Предупреждения: Биссума 87