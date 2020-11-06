Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Брайтон и Бернли голов не забивали
Одно очко лучше, чем ничего?
Хозяева больше заслуживали победы, больше старались и создали много хороших моментов. "Бернли" играл по счету, рассчитывал на контратаки, но не рисковал. Впрочем, не рисковал и "Брайтон", масштабных атак "чаек" болельщики так и не увидели. Чувствовалось, что команды не хотят проигрывать и готовы пожертвовать всем ради приемлемого результата. Тем не менее, ничья больше устроила хозяев, "Брайтон" находится на 16-м месте. А вот "Бернли" пребывает в зоне вылета, всего второе очко набрали "бордовые" в этом чемпионате.
АПЛ. Восьмой тур
Стадион: Амекс (Брайтон)
Брайтон - Бернли 0:0
Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 34. Велтман, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 14. Лаллана, 13. Гросс, 9. Мопе, 18. Уэлбек.
Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 10. Барнс, 11. Макнил, 12. Брэди, 9. Вуд.
Предупреждения: Биссума 87
Популярное сейчас
- Вторая лига. Первая победа Яруда, Металл и Диназ очки не теряют - обзор пятничных встреч 10-го тура
- Драматичная битва Украины и России в отборе на чемпионат Европы. ВИДЕО
- Парфенов: Суркис уговаривал подписать контракт, обещая квартиру, машину и прочие блага
- The Telegraph: Манчестер Сити предложит Месси предварительный контракт в январе
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО