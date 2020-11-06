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Главный человек в истории клуба. 34 года назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед
А дальше началась история
Алекс Фергюсон уже давно вошел в историю, как один из лучших тренеров всех времен. Главную свою славу он нашел в "Манчестер Юнайтед". Именно шестого ноября, 1986-го года, он стал тренером "дьяволов".
С того времени он добился невероятных успехов. За 27 лет в команде он завоевал 38 трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и две Лиги Чемпионов.
???? 34 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) November 6, 2020
???? Sir Alex Ferguson was appointed @ManUtd manager.
???? 1,500 Games
✅ 895 Wins
???? 338 Draws
❌ 267 Defeats
???? 38 Trophies
???? The Best Ever. pic.twitter.com/ph113Khu8n
On this day in 1986, Sir Alex Ferguson was appointed as the manager of Manchester United. ???? pic.twitter.com/oKYi5gvagf— manutd_hqs ???? (@manutd_hqs) November 6, 2020
Отметим, что журнал FourFourTwo признал Алекса Фергюсона лучшим
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