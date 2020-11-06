Главный человек в истории клуба. 34 года назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед

Алекс Фергюсон уже давно вошел в историю, как один из лучших тренеров всех времен. Главную свою славу он нашел в "Манчестер Юнайтед". Именно шестого ноября, 1986-го года, он стал тренером "дьяволов".

Читайте также Первый завоеванный еврокубок Фергюсона. 37 лет назад Абердин обыграл Реал в финале КОК

С того времени он добился невероятных успехов. За 27 лет в команде он завоевал 38 трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и две Лиги Чемпионов.

???? 34 Years Ago Today:



???? Sir Alex Ferguson was appointed @ManUtd manager.



???? 1,500 Games

✅ 895 Wins

???? 338 Draws

❌ 267 Defeats

???? 38 Trophies



???? The Best Ever. pic.twitter.com/ph113Khu8n — SPORF (@Sporf) November 6, 2020

On this day in 1986, Sir Alex Ferguson was appointed as the manager of Manchester United. ???? pic.twitter.com/oKYi5gvagf — manutd_hqs ???? (@manutd_hqs) November 6, 2020