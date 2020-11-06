  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный человек в истории клуба. 34 года назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный человек в истории клуба. 34 года назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед

Англия
(2 голосов)

А дальше началась история

Главный человек в истории клуба. 34 года назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед
UA-Футбол
Новина українською

Алекс Фергюсон уже давно вошел в историю, как один из лучших тренеров всех времен. Главную свою славу он нашел в "Манчестер Юнайтед". Именно шестого ноября, 1986-го года, он стал тренером "дьяволов".

Читайте такжеПервый завоеванный еврокубок Фергюсона. 37 лет назад Абердин обыграл Реал в финале КОК

С того времени он добился невероятных успехов. За 27 лет в команде он завоевал 38 трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и две Лиги Чемпионов.

Отметим, что журнал FourFourTwo признал Алекса Фергюсона лучшим тренером в истории.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...