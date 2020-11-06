АПЛ. Саутгемптон справляется с Ньюкаслом и выходит на первое место

"Святые" идут без поражений в пяти последних турах. Причем, в этих матчах команда Хазенхюттля добыла четыре победы при одной ничье с "Челси" (3:3). Очень прагматичный и рациональный футбол показывает "Саутгемптон", не страдает при этом и зрелищность. "Ньюкасл" действовал от обороны в восьмом туре, поэтому хозяевам пришлось взламывать оборону гостей.

Как часто бывает в подобных матчах, многое решил быстрый забитый гол. "Сороки" завозились недалеко от своей штрафной, Уоткотт перехватил мяч и сразу сделал пас в центр на Адамса, который в касание пробил - 1:0. Все просто и идеально, ничего особенного "святые" не выдумывали.

Проигрывать "Ньюкасл" вряд ли собирался, поэтому организовал несколько хороших, содержательных выпадов, было два периода во встрече (в середине первого тайма и в начале второго), когда гости доминировали, но не более того. "Саутгемптон" выглядел значительно более предпочтительно и почти не выпускал нитей игры.

Решающий мяч, который расставил все по свои местам и сломил сопротивление гостей забил Армстронг. Снова у своих ворот завозились "сороки" (странная самоуверенность), хозяева не могли не наказать за такую беспечность. Великолепный удар из центральной зоны получился у Армсторонга. Победа и три очка в копилку нового и неожиданного лидера чемпионской гонки (пока не знаем надолго ли).

Интересно, что за счет лучшей разницы мячей "святые" вышли на первое место в турнирной таблице, поскольку у "Ливерпуля" 15 пропущенных, а у "Саутгемптона" всего 12. Конечно, у команды Клоппа еще игра в запасе, но ее еще надо выиграть. В любом случае, Ральф Хазенхюттль сделал маленькое чудо и вывел свою команду на лидирующие позиции. Давайте внимательнее будем следить за "святыми", возможно, что-то у них получится в этом сезоне.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Ньюкасл 2:0

Голы: Адамс 8, Армстронг 82

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 4. Вестергор, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 18. Фернандес, 36. Лонгстафф, 5. Шер, 6. Лассель, 12. Льюис, 16. Хендрик, 24. Альмирон, 13. Уилсон, 23. Мерфи, 10. Сент-Максимен.

Предупреждения: Ромеу 27 - Фернандес 43, Лонгстафф 90