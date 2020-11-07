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Гвардиола: В матчах с Ливерпулем всегда приходится страдать

Англия
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Хосеп высказался перед главной игрой европейского уикенда

Гвардиола: В матчах с Ливерпулем всегда приходится страдать
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда готовится "страдать" в предстоящем матче против "Ливерпуля".

"Когда играешь против команды вроде "Ливерпуля", всегда есть моменты, когда тебе приходится страдать. Мы знаем это, мы должны быть готовы к этому, а также нам нужно постараться максимально использовать свои сильные качества.

Мы довольно хорошо знаем друг друга, мы провели много, много матчей друг против друга. По ходу игры будут различные периоды, мы должны сыграть надежно и хорошо распорядиться своими моментами. Обе команды хотят атаковать, обе команды хотят стараться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Манчестер Сити" примет "Ливерпуль" в воскресенье. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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