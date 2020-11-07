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Саутгемптон вышел в лидеры АПЛ впервые в истории
"Святые" в этом сезоне сильны и хорошо организованы
"Саутгемптон" уверенно обыграл "Ньюкасл" (2:0) в премьерном поединке 8-го тура чемпионата Англии.
Благодаря победе подопечные Ральфа Хазенхюттля вышли в лидеры АПЛ впервые в собственной истории. На их счету 16 очков, как и у "Ливерпуля", однако у "святых" лучшая разница мячей.
В последний раз "святые" были на вершине в высшем дивизионе 16 сентября 1988 года, ещё до создания Английской Премьер-лиги.
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