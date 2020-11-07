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Каррагер: Фирмино выиграет конкуренцию у Жоты на Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Игра состоится в воскресенье

Каррагер: Фирмино выиграет конкуренцию у Жоты на Ман Сити
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что Диогу Жота проиграет борьбу Роберто Фирмино за право выйти в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Своим хет-триком против "Аталанты" посреди недели Жота сделал большую заявку на то, чтобы в воскресенье выйти на поле "Этихад" с первых минут.

"Форма Жоты требует места в старте, это бесспорно, но я просто думаю, что тренер вернется к варианту с Фирмино и к тому, как они играли прежде.

Думаю, Фирмино не лучшим образом проводит этот сезон. Думаю, он не лучшим образом провел и прошлый сезон. Но они всегда были хороши в больших матчах — против "Эвертона", "Арсенала", "Челси". Когда соперник пытается разыгрывать мяч от обороны, Фирмино отводится важная роль при прессинге и возврате мяча. С помощью него "Ливерпуль" практически не выпускает соперников с их половины поля".

"Именно так и было в трех перечисленных мною матчах, когда соперникам было по-настоящему тяжело преодолеть прессинг "Ливерпуля". "Думаю, Юрген Клопп знает, что "Манчестер Сити" захочет разыгрывать мяч от обороны, и поэтому он обратится к своей машине для прессинга. Не сомневаюсь, что Жота тоже это может. Пеп Лейндерс, ассистент Юргена Клоппа, назвал его "монстром прессинга", так что в этом отношении я спокоен".

"Но что касается этого конкретного матча, учитывая его тип и тот факт, что Бобби много раз играл против "Сити", и "Ливерпуль" много раз был успешен в этих матчах, я просто думаю, что Клопп вернется к привычному варианту игры", — сообщил Каррагер Sky Sports.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
07.11.2020 в 10:23
Хорошо, что он не тренер Ливерпуля...
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