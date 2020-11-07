Эдерсон: Не думаю, что Пикфорд специально травмировал ван Дейка, как и Мане меня в своё время

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон вступился за своего коллегу из "Эвертона" Джордана Пикфорда, которого до сих пор критикуют за то, что тот нанёс травму лидеры обороны "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. В частности, кипер "горожан" припомнил, как как другой лидер "мерсисайдцев" Садио Мане травмировал Эдерсона пару лет назад.

"Во-первых, я не думаю, что какой-либо игрок выходит на поле, чтобы травмировать оппонента. Иногда у тебя есть только доля секунды на принятие решения. К сожалению, Джордан Пикфорд тогда столкнулся с Ван Дейком, и это обернулось серьезной травмой. Это часть футбола, иногда такое случается.

Такое может случиться с любым из нас. Я не думаю, что у Пикфорда было намерение травмировать Ван Дейка, как и не думаю, что у Мане было намерение травмировать меня, когда он врезал мне несколько лет назад. У тебя так мало времени, чтобы принять решение, и подобное может случиться с любым из нас", — цитирует Эдерсона Goal.