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Эдерсон: Не думаю, что Пикфорд специально травмировал ван Дейка, как и Мане меня в своё время

Англия
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Травма ВВД стала серьёзным ударом для "Ливерпуля"

Эдерсон: Не думаю, что Пикфорд специально травмировал ван Дейка, как и Мане меня в своё время
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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон вступился за своего коллегу из "Эвертона" Джордана Пикфорда, которого до сих пор критикуют за то, что тот нанёс травму лидеры обороны "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. В частности, кипер "горожан" припомнил, как как другой лидер "мерсисайдцев" Садио Мане травмировал Эдерсона пару лет назад.

"Во-первых, я не думаю, что какой-либо игрок выходит на поле, чтобы травмировать оппонента. Иногда у тебя есть только доля секунды на принятие решения. К сожалению, Джордан Пикфорд тогда столкнулся с Ван Дейком, и это обернулось серьезной травмой. Это часть футбола, иногда такое случается.

Такое может случиться с любым из нас. Я не думаю, что у Пикфорда было намерение травмировать Ван Дейка, как и не думаю, что у Мане было намерение травмировать меня, когда он врезал мне несколько лет назад. У тебя так мало времени, чтобы принять решение, и подобное может случиться с любым из нас", — цитирует Эдерсона Goal.

В воскресенье "Манчестер Сити" проверит "Ливерпуль" без ван Дейка. Игра начнётся в 18:30.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Эдерсон Джордан Пикфорд Вирджил ван Дейк
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