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Лэмпард: Тиаго Силва входит в число лучших защитников, что видела АПЛ
Наставник высоко оценил вклад бразильского ветерана
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о важности Тиаго Силвы для обороны команды накануне игре с "Шеффилд Юнайтед".
"Можно ли поставить Тиаго Силву в один ряд с ван Дейком и Компани? Конечно, учитывая его карьеру, он абсолютно точно находится среди лучших центральных защитников, имена которых вы назвали.
Чтобы добиваться успеха в наше время, тебе нужны отдельные игроки или пары игроков, которые устанавливают эти стандарты. Все мы знаем важность хорошей игры в обороне для завоевания трофеев и особенно титула Премьер-Лиги, хотя защитники, конечно, нуждаются в поддержке партнеров. Тиаго показывает, что может быть важной фигурой для нас, но нам нужно больше.
Когда он стал доступен для трансфера, я был в восторге от этой возможности, и клуб сработал очень быстро. Мы хорошо потрудились, и пока что Тиаго полностью оправдывает свой переход", — цитирует Лэмпарда Goal.
Отметим, что в 5 последних матчах с Тиаго Силвой в составе "Челси" не пропустил ни единого гола.
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