Лэмпард: Тиаго Силва входит в число лучших защитников, что видела АПЛ

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о важности Тиаго Силвы для обороны команды накануне игре с "Шеффилд Юнайтед".

"Можно ли поставить Тиаго Силву в один ряд с ван Дейком и Компани? Конечно, учитывая его карьеру, он абсолютно точно находится среди лучших центральных защитников, имена которых вы назвали.

Чтобы добиваться успеха в наше время, тебе нужны отдельные игроки или пары игроков, которые устанавливают эти стандарты. Все мы знаем важность хорошей игры в обороне для завоевания трофеев и особенно титула Премьер-Лиги, хотя защитники, конечно, нуждаются в поддержке партнеров. Тиаго показывает, что может быть важной фигурой для нас, но нам нужно больше.

Когда он стал доступен для трансфера, я был в восторге от этой возможности, и клуб сработал очень быстро. Мы хорошо потрудились, и пока что Тиаго полностью оправдывает свой переход", — цитирует Лэмпарда Goal.