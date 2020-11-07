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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:3. Бернард хорош, но Фернандеш лучше

Англия
(1 голосов)

Дубль Фернандеша и первый гол Кавани в АПЛ приносят третье подряд поражение для команды Анчелотти

Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:3. Бернард хорош, но Фернандеш лучше
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АПЛ. 8-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Эвертон - Ман Юнайтед 1:3

Голы: Бернард 19 - Фернандеш 25, Фернандеш 32, Кавани 90+5

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Айуоби 66), 16. Дукуре, 20. Бернард, 19. Родригес (Турсун 80).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Туанзебе 67), 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 8. Мата (Погба 81), 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 82), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Холгейт 34, Аллан Лурейро 45, Дукуре 88 - Фернандеш 50, Фред 83

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Оле Гуннар Сульшер Бернард Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Комментарии (1)
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Zidane5 (Одесса)
07.11.2020 в 16:32
Бруно краксавичик! Я смотрю новички со Спортинга уже традиционно тянут МЮ везде. Как было с великим в свое время.
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