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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:3. Бернард хорош, но Фернандеш лучше
Дубль Фернандеша и первый гол Кавани в АПЛ приносят третье подряд поражение для команды Анчелотти
АПЛ. 8-й тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Эвертон - Ман Юнайтед 1:3
Голы: Бернард 19 - Фернандеш 25, Фернандеш 32, Кавани 90+5
Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Айуоби 66), 16. Дукуре, 20. Бернард, 19. Родригес (Турсун 80).
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Туанзебе 67), 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 8. Мата (Погба 81), 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 82), 10. Рашфорд.
Предупреждения: Холгейт 34, Аллан Лурейро 45, Дукуре 88 - Фернандеш 50, Фред 83
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