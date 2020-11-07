Сульшер повторив рекорд Фергюсона 1993 року

"Эвертон" уступил "Манчестер Юнайтед" в домашнем поединке 8-го тура АПЛ со счетом 1:3. Эта победа стала седьмой гостевой подряд для подопечных Сульшера в чемпионате (трижды в текущем сезоне, четыре раза в предыдущем).

Таким образом "Манчестер Юнайтед" повторил рекорд, который в 1993 году установил Сэр Алекс Фергюсон. С апреля по август того года "Манчестер Юнайтед" семь раз подряд победил на выезде.

После матча с "Эвертоном" маникунанци поднялись на четырнадцатое место в турнирной таблице с десятью очками в активе (из которых всего одно заработанное дома).

Напомним, английские СМИ активно "ищут" замену Сульшеру на посту главного тренера. В частности, сообщалось о кандидатурах Почеттино и Нагельсмана. Однако руководство заявило, что не хочет пока расставаться с норвежцем.