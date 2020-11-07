АПЛ. Кристал Пэлас с крупным счетом обыгрывает Лидс Юнайтед

С одной стороны "белым" не повезло в этой игре. Отмена гола, неназначенный очевидный пенальти в конце встречи, а также пропущенные мячи после банальных ошибок. При этом, команда Бьелсы сама виновата в этих неудачах - игра на атаку хорошо, но и про оборону нельзя забывать, тем более, нельзя терять бдительность и внимательность.

Первый мяч "орлы" забили после розыгрыша углового, навеса Эзе и удара головой Данна в правую "девятку". Все просто и эффективно. Через пять минут Бамфорд сравнял счет, арбитры ошиблись и не засчитали взятие ворот из-за ложного офсайда. Потом Эзе блестяще пробил со штрафного и счет стал 2:0. Тяжелое начало, "белым" сложно было прийти в себя после такого старта.

Тем не менее, Бамфорд после скидки Клиха отыграл один мяч, в штрафную ворвался Патрик и смачно, от всей души пробил по воротам. Вернулась интрига в игру и "Лидс" имел все шансы отыграться. Но незадолго до перерыва невероятно курьезный мяч залетел в ворота. Ван Анхольт простреливал с фланга, Кошта блокировал мяч, однако от его ноги круглый залетел в ближний угол. Стоит отметить и ошибку Меслье, который не спас и не следил за своим ближним углом.

Во втором тайме подрпечные Бьелсы с еще большим рвением понеслись вперед, не давали хозяева перевести дыхание, но не могли забить. Возможно, волнение мешало гостым, а может надежная оборона лондонцев. Действительно "Кристал Пэлас" великолепно оборонялся, за исключением нескольких эпизодов.

Четвертый гол окончательно похоронил шансы "Лидса" на ничью (о победе вспоминать не приходится). Заха отдал пас в центр штрафной (!) на Айю, который успел обработать мяч, прицелиться и пробить. Громкий успех лондонцев и "Кристал Пэлас" приближается к группе лидеров. "Лидс" застрял на 14-м месте.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Лидс Юнайтед 4:1

Голы: Данн 12, Эзе 22, Кошта 43 (авт.), Айю 70 - Бамфорд 27

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 17. Клайн, 44. Ридевалд, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе, 14. Айю.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Стрьойк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 43. Клих, 9. Бамфорд, 17. Кошта.

Предупреждения: Купер 49, Клих 77