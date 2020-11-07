Бруну Фернандеш: Все в раздевалке МЮ знают, что нужно делать

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями после победы над "Эвертоном" в матче 8-го тура АПЛ.

"Сегодня мы понимали, что нужно делать, и добились этого. Мы допустили ряд ошибок во втором тайме, возможно, были чересчур уверены в себе, рвались вперед и не слишком хорошо держали мяч.

Мы знаем свои сильные стороны. Мы усердно работали перед матчем. После игры с "Истанбулом" было сложно восстановиться. В сегодняшней игре мы должны были чего-то добиться, и нам это удалось. Все в раздевалке знают, что нужно делать. Каждый должен стать лидером", – рассказал Фернандеш.