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Бруну Фернандеш: Все в раздевалке МЮ знают, что нужно делать
Хавбек "красных дьяволов" подвел итоги победы над "ирисками"
Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями после
"Сегодня мы понимали, что нужно делать, и добились этого. Мы допустили ряд ошибок во втором тайме, возможно, были чересчур уверены в себе, рвались вперед и не слишком хорошо держали мяч.
Мы знаем свои сильные стороны. Мы усердно работали перед матчем. После игры с "Истанбулом" было сложно восстановиться. В сегодняшней игре мы должны были чего-то добиться, и нам это удалось. Все в раздевалке знают, что нужно делать. Каждый должен стать лидером", – рассказал Фернандеш.
В этом поединке португальский хавбек отметился дублем и отдал голевую передачу.
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