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Анчелотти: Проблема не в индивидуальных действиях. Нужно стабилизировать защиту

Англия
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Наставник "ирисок" подвел итоги поражения от "красных дьяволов"

Анчелотти: Проблема не в индивидуальных действиях. Нужно стабилизировать защиту
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура АПЛ.

"Нам нужно стабилизировать защиту, это уж точно. Но проблема не в индивидуальных действиях футболистов. Защита – коллективная работа.

К счастью, впереди перерыв на матчи сборных. Мы переживаем по-настоящему сложный, плохой период и надеемся, что он завершится.

Надеюсь, мы вернемся после паузы и будем играть так же, как в начале сезона. Матч с "МЮ" уж точно не был легким. Но во втором тайме мы действовали качественно", – рассказал итальянский специалист.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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