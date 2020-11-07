Анчелотти: Проблема не в индивидуальных действиях. Нужно стабилизировать защиту

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 8-го тура АПЛ.

"Нам нужно стабилизировать защиту, это уж точно. Но проблема не в индивидуальных действиях футболистов. Защита – коллективная работа.

К счастью, впереди перерыв на матчи сборных. Мы переживаем по-настоящему сложный, плохой период и надеемся, что он завершится.

Надеюсь, мы вернемся после паузы и будем играть так же, как в начале сезона. Матч с "МЮ" уж точно не был легким. Но во втором тайме мы действовали качественно", – рассказал итальянский специалист.