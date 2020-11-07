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Анчелотти: Проблема не в индивидуальных действиях. Нужно стабилизировать защиту
Наставник "ирисок" подвел итоги поражения от "красных дьяволов"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал
"Нам нужно стабилизировать защиту, это уж точно. Но проблема не в индивидуальных действиях футболистов. Защита – коллективная работа.
К счастью, впереди перерыв на матчи сборных. Мы переживаем по-настоящему сложный, плохой период и надеемся, что он завершится.
Надеюсь, мы вернемся после паузы и будем играть так же, как в начале сезона. Матч с "МЮ" уж точно не был легким. Но во втором тайме мы действовали качественно", – рассказал итальянский специалист.
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