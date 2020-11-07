Менди пропускает, Зиеш ассистирует. АПЛ. Челси – Шеффилд Юнайтед 4:1

Лэмпард решил предоставить игровое время Матео Ковачичу и вышел со схемой 4-3-3 с двумя восьмерками, Уайлдер не изменил себе и выставил излюбленный модуль 3-5-2, без сюрпризов в составе. Поединок начался с небольшой разведки, во время которой стало понятно, что гости стремятся активно комбинировать возле владений Менди. Давление быстро принесло свои плоды – домашняя заготовка на розыгрыше корнера завершилась голом пяткой Макголдрика (0:1). Специалист "Шеффилда" по "Челси" прервал сухую серию лондонцев и не дал Эдуару стать первым голкипером в истории клуба, который отстоял бы на ноль свои первые 4 поединка в АПЛ.

2- David McGoldrick has scored as many Premier League goals in eight appearances this season as he did in 28 games last term, with three of his four PL goals coming against Chelsea. Didzy. pic.twitter.com/6m0dpjfos9 — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2020

"Челси" постепенно начал набирать обороты и сравнял счет после стремительной атаки – Зиеш мягко закинул на Ковачича, а Матео результативно сбросил на Абрахама (1:1). После гола "синие" забрали мяч под свой контроль (70 на 30 почти весь матч) и выглядели интереснее – чудом не забил Вернер, попав из убойной позиции в перекладину после подачи Зиеша. Тем не менее, Хаким подал вновь, в этот раз на Чилвелла, и сделал это успешно (2:1). Под конец тайма хозяева Рамздейл не позволил Бену оформить дубль, а Ландстрем ответил ударом в руки Менди.

One down to 2-1 up! ????



What did you make of that first half? #CHESHU pic.twitter.com/ATGyopwwYJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2020

Вторая половина встречи могла начаться с взятия ворот в исполнении Ковачича, но Башэм выбил снаряд из-под ног хорвата. В начале тайма неточность выстрелов и неправильный последний пас в штрафную площадку несколько раз не позволили "пенсионерам" забить третий гол.

Казалось бы, только "Шеффилд" отодвинул игру от своих ворот за 15 минут до финального свистка, как Тьяго Силва отличился после очередной прекрасной подачи Зиеша (3:1). Моментально Вернер мог сделать еще один блестящий пас Хакима результативным (одна предголевая + два ассиста за весь матч), но перекинул и Рамдзейла, и ворота, однако Тимо исправился через пару минут (4:1) – Лоу неудачно выбил на немца и организовал тому свидание с голкипером. "Синие" спокойно довели поединок до победы, имея возможности сделать счет на табло неприличным. Уже 8 туров "клинки" не знают вкус побед и идут на последнем месте, а "Челси" временно поднимается на третью позицию.

Full time at Stamford Bridge. pic.twitter.com/hxuHgd3DY6 — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 7, 2020

АПЛ, 8-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Шеффилд Юнайтед" 4:1

Голы: Абрахам (23), Чилвелл (34), Силва (77), Вернер (80) – Макголдрик (9)

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Жоржиньо, 71), Канте, Маунт – Зиеш, Абрахам, Вернер (Жиру, 87)

"Шеффилд Юнайтед": Рамздейл – Башэм, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Ландстрем, Лоу – Брюстер (Макберни, 63), Макголдрик

Предупреждения: Иган (37), Берге (75)