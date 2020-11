Менди пропускает, Зиеш ассистирует. АПЛ. Челси – Шеффилд Юнайтед 4:1

Лэмпард решил предоставить игровое время Матео Ковачичу и вышел со схемой 4-3-3 с двумя восьмерками, Уайлдер не изменил себе и выставил излюбленный модуль 3-5-2, без сюрпризов в составе. Поединок начался с небольшой разведки, во время которой стало понятно, что гости стремятся активно комбинировать возле владений Менди. Давление быстро принесло свои плоды – домашняя заготовка на розыгрыше корнера завершилась голом пяткой Макголдрика (0:1). Специалист "Шеффилда" по "Челси" прервал сухую серию лондонцев и не дал Эдуару стать первым голкипером в истории клуба, который отстоял бы на ноль свои первые 4 поединка в АПЛ.

2- David McGoldrick has scored as many Premier League goals in eight appearances this season as he did in 28 games last term, with three of his four PL goals coming against Chelsea. Didzy. pic.twitter.com/6m0dpjfos9