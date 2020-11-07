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Лэмпард: Мы на третьем месте. Теперь мы видим кое-какие результаты наших трудов

Англия
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Наставник "аристократов" подвел итоги разгромной победы над "Шеффилдом"

Лэмпард: Мы на третьем месте. Теперь мы видим кое-какие результаты наших трудов
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Шеффилдом" в матче 8-го тура АПЛ.

"Шеффилд" – по-настоящему сильная команда. Она очень здорово оказывает давление. Мы не так уж хорошо с ним справились, но в остальном мы сыграли отлично. Это тот аспект, в котором надо постоянно расти. Все ожидали, что с первого дня мы сможем бороться с прессингом, но это не так. Но мы многое показали против серьезной команды, давайте продолжим в том же духе.

Хаким Зиеш – первоклассный футболист. Он впечатляет еще сильнее, когда работаешь с ним. Он станет важным игроком для нас. Мне нужны футболисты, способные поднять общий уровень, выходя на поле. А это нелегко.

Мы на третьем месте. Теперь мы видим кое-какие результаты наших трудов. Некоторые сигналы, которые я заметил сегодня, действительно воодушевляют. Я не из тех, кто витает в облаках, и понимаю, что каждый матч – испытание.

В первую очередь заслуга принадлежит футболистам. Все они сегодня были великолепны. Команда хорошо сбалансирована, это радует. Мы должны продолжать в том же духе. Мне понравилось увиденное, но я понимаю, как устроен футбол", - рассказал англичанин.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
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Источник:
BBC

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