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Челси - Шеффилд Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Аристократы" первыми пропустили, но собрались и уничтожили соперника

Челси - Шеффилд Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках 8-го тура чемпионата Англии "Челси" принимал "Шеффилд". Счет в поединке открылы гости, но подопечные Фрэнка Лэмпарда собрались и одержали разгромную победу. В составе "аристократов" голами отметились Абрахам, Чилвелл, Силва и Вернер.

АПЛ, 8-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Шеффилд Юнайтед" 4:1

Голы: Абрахам (23), Чилвелл (34), Силва (77), Вернер (80) – Макголдрик (9)

"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Жоржиньо, 71), Канте, Маунт – Зиеш, Абрахам, Вернер (Жиру, 87)

"Шеффилд Юнайтед": Рамздейл – Башэм, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Ландстрем, Лоу – Брюстер (Макберни, 63), Макголдрик

Предупреждения: Иган (37), Берге (75)

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
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