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Челси - Шеффилд Юнайтед 4:1. Обзор матча и видео голов
"Аристократы" первыми пропустили, но собрались и уничтожили соперника
В рамках 8-го тура чемпионата Англии "Челси" принимал "Шеффилд". Счет в поединке открылы гости, но подопечные Фрэнка Лэмпарда собрались и одержали разгромную победу. В составе "аристократов" голами отметились Абрахам, Чилвелл, Силва и Вернер.
АПЛ, 8-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)
Голы: Абрахам (23), Чилвелл (34), Силва (77), Вернер (80) – Макголдрик (9)
"Челси": Менди – Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл – Ковачич (Жоржиньо, 71), Канте, Маунт – Зиеш, Абрахам, Вернер (Жиру, 87)
"Шеффилд Юнайтед": Рамздейл – Башэм, Иган, Стивенс – Болдок, Берге, Норвуд (Осборн, 62), Ландстрем, Лоу – Брюстер (Макберни, 63), Макголдрик
Предупреждения: Иган (37), Берге (75)
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