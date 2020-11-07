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АПЛ. Вест Хэм на последних минутах дожимает Фулхэм
Ярмоленко остался в запасе и на замену не выходил
Необычный получился матч во многих отношениях. Ожидалось, что хозяева будут больше атаковать - так оно и было, а также, что гости постараются действовать на контратаках, что также происходило во встрече. Но вряд ли кто-то мог представить, что такая низкая реализация моментов будет в игре, а развязка получится невероятно драматичной.
Долго не могли забить Крессуэлл, Боуэн, Алле, "молотобойцы" качественно комбинировали, но в завершальной стадии атак показали себя не с лучшей стороны. "Фулхэм" одна из худших оборон в этой Премьер-лиге, тем не менее, "дачники" держались и отбивались довольно неплохо. Еще и удача им сопутствовала.
Совсем немного не хватило гостям для приемлемого исхода встречи. Сначала Бенрахма пробивал сам - неудачно, а спустя пару минут отдал пас (хотя мог снова пробить). Соучек воспользовался передачей и пробил Ареола. Долгожданный успех, казалось бы. Вот только на пятой компенсированной минуте Бенрахма сбил Керни в штрафной, арбитр долго смотрел ВАР и назначил пенальти. Исполнять приговор решился Лукман, и сделал это чудовищно неправильно, по-пижонски. Хотел черпачком перекинуть Фабиански, но голкипер сориентировался и забрал легкий мяч.
Как наказание "Фулхэму" - шестое поражение в чемпионате. Рядом с зоной вылета находятся "коттеджеры". А "Вест Хэм" хоть и в середине турнирной таблицы, но всего на пять очков отстает от первого места.
АПЛ. 8-й тур
Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)
Вест Хэм - Фулхэм 1:0
Голы: Соучек 90+2
На 90+7 минуте Лукман не реализовал пенальти
Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуэн, 22. Алле.
Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 14. Райд, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.
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