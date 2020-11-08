Эвертон - Ман Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Англии "Эвертон" принимал "Манчестер Юнайтед". "Ириски" открыли счет в поединке, благодаря голу Бернарда. Но подопечные Сульшера смогли собраться, перевернуть игру и добыть победу. Отличный матч выдал хавбек "красных дьяволов" Бруну Фернандеш - португалец оформил дубль и отдал голевую передачу на Кавани в самой концовке встречи.

После восьми туров команда Карло Анчелотти имеет в своем активе 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В свою очередь у "МЮ" 10 очков и хозяева "Олд Траффорд" на данный момент занимают 13-ю позицию, но у манкунианцев есть еще матч в запасе.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Эвертон - Ман Юнайтед 1:3

Голы: Бернард 19 - Фернандеш 25, Фернандеш 32, Кавани 90+5

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Айуоби 66), 16. Дукуре, 20. Бернард, 19. Родригес (Турсун 80).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Туанзебе 67), 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 8. Мата (Погба 81), 17. Фред, 9. Марсьяль (Кавани 82), 10. Рашфорд.

Предупреждения: Холгейт 34, Аллан Лурейро 45, Дукуре 88 - Фернандеш 50, Фред 83