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Виллиан надеется выиграть АПЛ с Арсеналом в ближайшие два года
Амбиции – это не так уж плохо
Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что ожидает выиграть Премьер-Лигу с "канонирами" в ближайшие два года.
Последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии еще 16 лет назад, а прямо сейчас занимает только девятое место, находясь в четырех очках от вершины таблицы.
Тем не менее, Виллиан присоединился к "канонирам" именно для того, чтобы побороться за титул. 32-летний бразилец уверен, что главный тренер Микель Артета приведет лондонцев к чемпионству.
"У "Арсенала" отличный тренер и отличные шансы побороться за трофеи. Мы можем выиграть лигу — если не в этот раз, то в следующий. Я мотивирован до новых побед", — сообщил Виллиан Daily Mail.
На счету Виллиана 6 матчей в АПЛ в этом сезоне, в которых он отметился двумя ассистами.
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