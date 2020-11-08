Виллиан надеется выиграть АПЛ с Арсеналом в ближайшие два года

Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что ожидает выиграть Премьер-Лигу с "канонирами" в ближайшие два года.

Последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии еще 16 лет назад, а прямо сейчас занимает только девятое место, находясь в четырех очках от вершины таблицы.

Тем не менее, Виллиан присоединился к "канонирам" именно для того, чтобы побороться за титул. 32-летний бразилец уверен, что главный тренер Микель Артета приведет лондонцев к чемпионству.

"У "Арсенала" отличный тренер и отличные шансы побороться за трофеи. Мы можем выиграть лигу — если не в этот раз, то в следующий. Я мотивирован до новых побед", — сообщил Виллиан Daily Mail.

На счету Виллиана 6 матчей в АПЛ в этом сезоне, в которых он отметился двумя ассистами.