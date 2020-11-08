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Гвардиола: У нас нет возможности дать отдохнуть Стерлингу

Англия
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Наставник высказался о нагрузках в последние недели

Гвардиола: У нас нет возможности дать отдохнуть Стерлингу
Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент не может дать передышку вингеру Рахиму Стерлингу.

25-летний Стерлинг выходил в стартовом составе на 10 из 11 матчей "горожан" в этом сезоне с учетом всех соревнований. Рахиму даже пришлось поиграть нападающего ввиду проблем со здоровьем Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса.

"Думаю, он стал лучше как игрок, чем когда он пришел. И я надеюсь, через четыре года он станет еще лучше, чем сейчас. Думаю, он исключительный игрок. Он сыграл все эти минуты благодаря своей отменной физической форме, и в воскресенье он сыграет снова.

Конечно, будет момент, когда он получит передышку, но сейчас он так важен для нас, что мы не можем ее дать ему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг
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