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Гвардиола: У нас нет возможности дать отдохнуть Стерлингу
Наставник высказался о нагрузках в последние недели
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в данный момент не может дать передышку вингеру Рахиму Стерлингу.
25-летний Стерлинг выходил в стартовом составе на 10 из 11 матчей "горожан" в этом сезоне с учетом всех соревнований. Рахиму даже пришлось поиграть нападающего ввиду проблем со здоровьем Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса.
"Думаю, он стал лучше как игрок, чем когда он пришел. И я надеюсь, через четыре года он станет еще лучше, чем сейчас. Думаю, он исключительный игрок. Он сыграл все эти минуты благодаря своей отменной физической форме, и в воскресенье он сыграет снова.
Конечно, будет момент, когда он получит передышку, но сейчас он так важен для нас, что мы не можем ее дать ему", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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