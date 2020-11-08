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Кейн: Тоттенхэм достаточно хорош для завоевания титула

Англия
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Харри верит в светлое будущее своей команды

Кейн: Тоттенхэм достаточно хорош для завоевания титула
Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда достаточно хороша для победы в Премьер-Лиге.

"Когда смотришь на способности нашей команды, ты определенно можешь сказать, что мы достаточно хороши для завоевания титула. Я бы сказал, что мы были близки к этому в предыдущие четыре-пять лет, но нам просто не удавалось довести начатое до конца.

Поэтому не все так просто — недостаточно просто обладать хорошей командой и выиграть несколько матчей для борьбы за титул. Думаю, в этом сезоне никакой из команд не удастся уйти в отрыв, как "Ливерпулю" в прошлом году. Поэтому у других команд будут возможности провести хорошие серии и подняться в таблице", — цитирует Кейна Daily Mirror.

В случае победы над "Вест Бромвич Альбион" в сегодняшнем матче "шпоры" могут как минимум временно возглавить таблицу АПЛ.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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