Кейн: Тоттенхэм достаточно хорош для завоевания титула

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда достаточно хороша для победы в Премьер-Лиге.

"Когда смотришь на способности нашей команды, ты определенно можешь сказать, что мы достаточно хороши для завоевания титула. Я бы сказал, что мы были близки к этому в предыдущие четыре-пять лет, но нам просто не удавалось довести начатое до конца.

Поэтому не все так просто — недостаточно просто обладать хорошей командой и выиграть несколько матчей для борьбы за титул. Думаю, в этом сезоне никакой из команд не удастся уйти в отрыв, как "Ливерпулю" в прошлом году. Поэтому у других команд будут возможности провести хорошие серии и подняться в таблице", — цитирует Кейна Daily Mirror.