Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн: Тоттенхэм достаточно хорош для завоевания титула
Харри верит в светлое будущее своей команды
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда достаточно хороша для победы в Премьер-Лиге.
"Когда смотришь на способности нашей команды, ты определенно можешь сказать, что мы достаточно хороши для завоевания титула. Я бы сказал, что мы были близки к этому в предыдущие четыре-пять лет, но нам просто не удавалось довести начатое до конца.
Поэтому не все так просто — недостаточно просто обладать хорошей командой и выиграть несколько матчей для борьбы за титул. Думаю, в этом сезоне никакой из команд не удастся уйти в отрыв, как "Ливерпулю" в прошлом году. Поэтому у других команд будут возможности провести хорошие серии и подняться в таблице", — цитирует Кейна Daily Mirror.
В случае победы над "Вест Бромвич Альбион" в сегодняшнем матче "шпоры" могут как минимум временно возглавить таблицу АПЛ.
Популярное сейчас
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Динамо - Шахтёр: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- АПЛ. Вест Хэм на последних минутах дожимает Фулхэм
- Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО