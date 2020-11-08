Клопп: Жота поможет Ливерпулю выйти на новый уровень

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его новичок Диогу Жота способен помочь "красным" достичь "нового уровня".

"Я всегда ожидаю, что новым парням потребуется какое-то время на адаптацию в силу индивидуальных особенностей. Кому-то требуется не так много времени, как другим. Здесь все индивидуально.

Мы думаем, что сможем помочь ему (Жоте) достичь нового уровня, как и он поможет нам достичь нового уровня благодаря своему мастерству.

Он очень молодой, но уже опытный игрок, выступавший за одну из самых трудолюбивых команд под руководством требовательного тренера, поэтому он знает, что атакующий игрок должен выполнять различную работу — не только созидать и забивать, но и упорно трудиться. И это поможет нам. Я очень рад этому", — цитирует Клоппа ESPN.