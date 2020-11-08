  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Жота поможет Ливерпулю выйти на новый уровень
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Жота поможет Ливерпулю выйти на новый уровень

Англия
(1 голосов)

Португалец здорово адаптировался на "Энфилде"

Клопп: Жота поможет Ливерпулю выйти на новый уровень
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его новичок Диогу Жота способен помочь "красным" достичь "нового уровня".

"Я всегда ожидаю, что новым парням потребуется какое-то время на адаптацию в силу индивидуальных особенностей. Кому-то требуется не так много времени, как другим. Здесь все индивидуально.

Мы думаем, что сможем помочь ему (Жоте) достичь нового уровня, как и он поможет нам достичь нового уровня благодаря своему мастерству.

Он очень молодой, но уже опытный игрок, выступавший за одну из самых трудолюбивых команд под руководством требовательного тренера, поэтому он знает, что атакующий игрок должен выполнять различную работу — не только созидать и забивать, но и упорно трудиться. И это поможет нам. Я очень рад этому", — цитирует Клоппа ESPN.

На счету Жоты 7 голов в 10 играх за "Ливерпуль".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Диогу Жота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...