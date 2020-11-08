Фулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО

На девяносто шестой минуте лондонского дерби после просмотра VAR арбитр Джонс назначил пенальти в ворота Лукаша Фабиански. На тот момент счет был 1:0 в пользу "молотобойцев". Однако, Нападающий "Фулхэма" Лукман не смог реализовать одиннадцатиметровый, неуклюже выполнив паненку. Польский голкипер спокойно забрал мяч в свои руки.

После этой победы подопечные Мойеса расположились на 11 месте в турнирной таблице. "Фулхэм" пока отделяет всего одно очко от зоны вылета - 17 позиция.

Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Фулхэм 1:0

Голы: Соучек 90+2

На 90+7 минуте Лукман не реализовал пенальти