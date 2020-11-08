  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Англичанин сконфузился в решающий момент

Фулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО
Новина українською

На девяносто шестой минуте лондонского дерби после просмотра VAR арбитр Джонс назначил пенальти в ворота Лукаша Фабиански. На тот момент счет был 1:0 в пользу "молотобойцев". Однако, Нападающий "Фулхэма" Лукман не смог реализовать одиннадцатиметровый, неуклюже выполнив паненку. Польский голкипер спокойно забрал мяч в свои руки.

После этой победы подопечные Мойеса расположились на 11 месте в турнирной таблице. "Фулхэм" пока отделяет всего одно очко от зоны вылета - 17 позиция.

Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Фулхэм 1:0

Голы: Соучек 90+2

На 90+7 минуте Лукман не реализовал пенальти

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Фулхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Setanta Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
08.11.2020 в 14:39
До Мойеса наконец то дошло. Что рецепт успеха очень прост. Просто оставляешь бревноленко на банке. И никто не привозит голов, плюс освобождается место для проф игрока. С Бревноленко он играет на одного меньше.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...