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Фулхэм мог спасти матч с Вест Хэмом, но игрок на 90+7 решил выполнить паненку. ВИДЕО
Англичанин сконфузился в решающий момент
На девяносто шестой минуте лондонского дерби после просмотра VAR арбитр Джонс назначил пенальти в ворота Лукаша Фабиански. На тот момент счет был 1:0 в пользу "молотобойцев". Однако, Нападающий "Фулхэма" Лукман не смог реализовать одиннадцатиметровый, неуклюже выполнив паненку. Польский голкипер спокойно забрал мяч в свои руки.
После этой победы подопечные Мойеса расположились на 11 месте в турнирной таблице. "Фулхэм" пока отделяет всего одно очко от зоны вылета - 17 позиция.
Стадион: Олимпийский стадион (Лондон)
Вест Хэм - Фулхэм 1:0
Голы: Соучек 90+2
На 90+7 минуте Лукман не реализовал пенальти
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