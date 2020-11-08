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Магуайр: Все критикуют МЮ, потому что это самый большой клуб мира
Капитан ответил критикам
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его клуб так сильно критикуют из-за зависти к прошлым успехам.
"Ну, за свое время в клубе я отметил одну вещь. Мы самый обсуждаемый клуб в мире, и знаете, почему? Потому что мы крупнейший клуб в мире. Люди не хотят, чтобы мы были успешны. Почему? Вероятно, это из-за наших успехов в прошлом. Мы должны жить с этим.
Мы должны реагировать, не позволяя негативу проникнуть внутрь нашего пузыря, внутрь тренировочной базы. Иногда парням сложно из-за этого", — цитирует Магуайра Daily Star.
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