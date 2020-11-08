  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Магуайр: Все критикуют МЮ, потому что это самый большой клуб мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магуайр: Все критикуют МЮ, потому что это самый большой клуб мира

Англия
(1 голосов)

Капитан ответил критикам

Магуайр: Все критикуют МЮ, потому что это самый большой клуб мира
Новина українською

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что его клуб так сильно критикуют из-за зависти к прошлым успехам.

"Ну, за свое время в клубе я отметил одну вещь. Мы самый обсуждаемый клуб в мире, и знаете, почему? Потому что мы крупнейший клуб в мире. Люди не хотят, чтобы мы были успешны. Почему? Вероятно, это из-за наших успехов в прошлом. Мы должны жить с этим.

Мы должны реагировать, не позволяя негативу проникнуть внутрь нашего пузыря, внутрь тренировочной базы. Иногда парням сложно из-за этого", — цитирует Магуайра Daily Star.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
БарселиниуS
08.11.2020 в 17:11
тест
Ответить
0
0
БарселиниуS
08.11.2020 в 17:11
ттььб
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...