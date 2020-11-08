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Кейн вошел в топ-10 бомбардиров АПЛ за всю историю

Англия
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Англичанин продолжает удивлять

Кейн вошел в топ-10 бомбардиров АПЛ за всю историю
Новина українською

"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" в рамках 8-го тура Чемпионата Англии со счетом 1: 0. Единственный мяч в игре забил Кейн. Этот гол стал 150-м в АПЛ для нападающего.

Благодаря ему англичанин ворвался в топ-10 бомбардиров за всю историю АПЛ, деля девятое и десятое место с Майклом Оунем. С этого уважаемого список Кейн выбросил Леса Фердинанда, у которого было 149 голов. Первое место топа занимает Алан Ширер, у которого 260 голов в АПЛ.

Кейн регулярно играет за "Тоттенхэм" с 2013-го года. За это время англичанин провел в составе "шпор" 301 матч, забив 201 гол и отдав 40 результативных передач. За сборную Англии нападающий сыграл 48 матчей, отметившись 32-мя взятием ворот. Портал Transfermarket оценивает 27-летнего футболиста в 120 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Гарри Кейн
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Источник:
Тоттенгем

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