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Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Забить нельзя пропустить

Англия
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Еще не пришло время рисковать - ничья устраивала главных претендентов на чемпионство

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Забить нельзя пропустить
UA-Футбол
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Хозяева лучше провели первый тайм, даже несмотря на то, что пропустили первыми. Собственно, пропущенный мяч и стал раздражителем для "горожан" и заставил активизировать свои конструктивные действия. Смогли отыграться подопечные Гвардиолы и могли выйти вперед. Не повезло. А вот после перерыва уже гости приложили больше усилий для победы. Тем не менее, три очка не заслужила ни одна из команд, малыми силами они атаковали, не хотели рисковать и больше думали про свои ворота. Критично мало получилось создать голевых моментов, поэтому и счет закономерен.

Соперники успели обменяться не очень опасными выпадами в дебюте, чуть активнее выглядели мерсисайдцы, наверное, не случайно гости заработали пенальти. Робертсон сделал хорошую передачу в штрафную, Уокер сбил Мане, который пошел на обострение, а арбитр принял правильное решение, назначив одиннадцатиметровый. Салах пробил точно в левый угол.

Сразу же команда Гвардиолы перехватила инициативу, полностью взяла под контроль центр поля и все чаще стала пробивать по воротам. Конечно, главным диспетчером атак выступил Де Брюйне, ну а наиболее реальный шанс забить имел Стерлинг. На 25-й минуте Алисон взял сложнейший удар Рахима.

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Забить нельзя пропустить - изображение 1

И все же мяч оказался в воротах "красных". Мастерски сыграл Жезус, в штрафной одним касанием принял мяч, развернулся и пробил без размаха, словно рапирой нанес смертельный укол сопернику. В этом эпизоде само собой вспомнилось про травмированного ван Дейка, он бы точно не допустил подобной оплошности и не дал бразильцу столько пространства в своей штрафной.

"Ман Сити" продолжил нагнетать и пользовался временной растерянностью подопечных Клоппа. Фланги особо активно работали у хозяев. Незадолго до перерыва Де Брюйне простреливал с правого края, Гомес сыграл слишком невнимательно, выставил руку и прервал навес бельгийца. Еще один пенальти назначил рефери, и вопросов к нему не должно быть. К счастью для "Ливерпуля", Де Брюйне пробил с 11-ти метров неточно, рядом со штангой пролетел мяч.

Во втором тайме интереснее выглядели мерсисайдцы, не настолько, чтобы доставить "горожанам" много проблем, но все же больше атаковали и создали пару-тройку хороших моментов. Мане, Жота и Фирмино выходили на хорошие позиции, довольно странно, что Салаха почти не было видно. У "Ман Сити" обязательно надо отметить Жезуса, который выложился больше, чем на сто процентов, вот только поддержки из глубины ему не хватало.

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Забить нельзя пропустить - изображение 2

На последних минутах стало понятно, что мировая устраивает соперников. Долгий розыгрыш мяча в районе центрального круга, потом что-то похожее на атаку, которая заканчивалась без удара. А если и был удар, его вовремя блокировали защитники. Было много позиционной борьбы в этой игре, однако не чувствовалось принципиального характера и достаточной воли к победе. Наверное, все же не в лучшей форме находятся команды.

После паузы из-за игр сборных в Лиге Наций команды ожидают не менее простые оппоненты. В девятом туре АПЛ "Ливерпуль" на своем поле примет "Лестер", между прочим, лидера чемпионата. "Лисы" в полной мере воспользовались ничьей "красных". А "Ман Сити" сыграет в гостях с "Тоттенхэмом", на данный момент второй командой в чемпионате. Будет интересно.

АПЛ. Восьмой тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Голы: Жезус 31 - Салах 12 (пен.)

На 42-й минуте Де Брюйне не реализовал пенальти.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Торрес (Силва 61), Габриэль Жезус, Стерлинг.

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер 63), Матип, Гомес, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Жота, Фирмино (Шакири 59), Мане - Салах.

Предупреждения: Стерлинг 61, Лапорт 79, Уокер 90+3 - Матип 46

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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