Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1. Забить нельзя пропустить

Хозяева лучше провели первый тайм, даже несмотря на то, что пропустили первыми. Собственно, пропущенный мяч и стал раздражителем для "горожан" и заставил активизировать свои конструктивные действия. Смогли отыграться подопечные Гвардиолы и могли выйти вперед. Не повезло. А вот после перерыва уже гости приложили больше усилий для победы. Тем не менее, три очка не заслужила ни одна из команд, малыми силами они атаковали, не хотели рисковать и больше думали про свои ворота. Критично мало получилось создать голевых моментов, поэтому и счет закономерен.

Соперники успели обменяться не очень опасными выпадами в дебюте, чуть активнее выглядели мерсисайдцы, наверное, не случайно гости заработали пенальти. Робертсон сделал хорошую передачу в штрафную, Уокер сбил Мане, который пошел на обострение, а арбитр принял правильное решение, назначив одиннадцатиметровый. Салах пробил точно в левый угол.

Сразу же команда Гвардиолы перехватила инициативу, полностью взяла под контроль центр поля и все чаще стала пробивать по воротам. Конечно, главным диспетчером атак выступил Де Брюйне, ну а наиболее реальный шанс забить имел Стерлинг. На 25-й минуте Алисон взял сложнейший удар Рахима.

И все же мяч оказался в воротах "красных". Мастерски сыграл Жезус, в штрафной одним касанием принял мяч, развернулся и пробил без размаха, словно рапирой нанес смертельный укол сопернику. В этом эпизоде само собой вспомнилось про травмированного ван Дейка, он бы точно не допустил подобной оплошности и не дал бразильцу столько пространства в своей штрафной.

"Ман Сити" продолжил нагнетать и пользовался временной растерянностью подопечных Клоппа. Фланги особо активно работали у хозяев. Незадолго до перерыва Де Брюйне простреливал с правого края, Гомес сыграл слишком невнимательно, выставил руку и прервал навес бельгийца. Еще один пенальти назначил рефери, и вопросов к нему не должно быть. К счастью для "Ливерпуля", Де Брюйне пробил с 11-ти метров неточно, рядом со штангой пролетел мяч.

Во втором тайме интереснее выглядели мерсисайдцы, не настолько, чтобы доставить "горожанам" много проблем, но все же больше атаковали и создали пару-тройку хороших моментов. Мане, Жота и Фирмино выходили на хорошие позиции, довольно странно, что Салаха почти не было видно. У "Ман Сити" обязательно надо отметить Жезуса, который выложился больше, чем на сто процентов, вот только поддержки из глубины ему не хватало.

На последних минутах стало понятно, что мировая устраивает соперников. Долгий розыгрыш мяча в районе центрального круга, потом что-то похожее на атаку, которая заканчивалась без удара. А если и был удар, его вовремя блокировали защитники. Было много позиционной борьбы в этой игре, однако не чувствовалось принципиального характера и достаточной воли к победе. Наверное, все же не в лучшей форме находятся команды.

После паузы из-за игр сборных в Лиге Наций команды ожидают не менее простые оппоненты. В девятом туре АПЛ "Ливерпуль" на своем поле примет "Лестер", между прочим, лидера чемпионата. "Лисы" в полной мере воспользовались ничьей "красных". А "Ман Сити" сыграет в гостях с "Тоттенхэмом", на данный момент второй командой в чемпионате. Будет интересно.

АПЛ. Восьмой тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1

Голы: Жезус 31 - Салах 12 (пен.)

На 42-й минуте Де Брюйне не реализовал пенальти.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Торрес (Силва 61), Габриэль Жезус, Стерлинг.

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер 63), Матип, Гомес, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Жота, Фирмино (Шакири 59), Мане - Салах.

Предупреждения: Стерлинг 61, Лапорт 79, Уокер 90+3 - Матип 46