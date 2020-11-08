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Пеп Гвардиола: Результат матча с Ливерпулем определили пенальти

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги матча с "Ливерпулем"

Пеп Гвардиола: Результат матча с Ливерпулем определили пенальти
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Ливерпулем" в рамках 8-го тура АПЛ.

"Это была напряженная игра. Нам пришлось тяжело в первые минуты матча, потому что у них было 4 игрока в атаке. Мане и Салах играли между линиями, но затем мы адаптировались и заполучили больше контроля.

Их игра и наш ответ на нее были невероятными. Я очень горжусь своими футболистами. Сегодня результат матча определило то, что они забили с пенальти, а мы свой не реализовали", - рассказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Ливерпуль Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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