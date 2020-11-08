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АПЛ. Арсенал - Астон Вилла 0:3. Парад ошибок канониров

Англия
(2 голосов)

Бирмингемцы в этом сезоне специализируются на грандах - сначала был "Ливерпуль", теперь "Арсенал"

АПЛ. Арсенал - Астон Вилла 0:3. Парад ошибок канониров
UA-Футбол
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Невероятная команда у Дина Смита, когда соберется и настроится, может разгромить такие команды как "Ливерпуль" или "Арсенал", а также недавно "львы" обыграли "Лестер" 1:0. Но и могут провалить игру, как в матчах с "Лидсом" (0:3) или "Саутгемптоном" (3:4). В этот раз неповезло "канонирам", они просто недооценили бирмингемцев.

Уже на первой минуте МакГин забил великолепный гол после многоходовой комбинации, арбитры усмотрели вне игры и взятие ворот не засчитали. Подопечные Артеты не восприняли этот первый тревожный звонок. Хозяева продолжали атаковать, но пропускали острые как лезвие контрвыпады гостей. Один из таких выпадов завершился автоголом Сака. Впрочем, если бы Сака не срезал мяч в свои ворота, Трезеге добил бы его. Тут же необходимо отметить и отменный прострел Таргетта.

Конечно, "Арсенал" сделал все возможное, чтобы отыграться. При этом слишком вялыми и инертными выглядели подопечные Артеты, словно не успели восстановиться после разгрома "Мольде" в Лиге Европы 4:1. С высокой вероятностью, все так и было. Не хватало задора и кретивности лондонцам.

Дело до разгрома довел Уоткинс, на кураже играл Олли, был неудержим и смог отметиться дублем. Сначала прошла диагональ метров на сорок на Баркли, который в одно касание отдал пас на Уоткинса, ему оставалось только подставить ногу - 2:0. Еще через три минуты Грилиш прорвался по флангу и вывел на ударную позицию героя встречи. Снова в одно касание пробил Уоткинс. Шансов отыграться у "Арсенала" больше не было. Слабое и однозначное впечатление оставили "канониры". Как итог, самое крупное и унизительное поражение лондонцев в сезоне.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал - Астон Вилла 0:3

Голы: Сака 25 (авт.), Уоткинс 72, Уоткинс 76

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 25. Эль-Нени, 7. Сака, 18. Томас, 12. Виллиан, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
08.11.2020 в 23:22
Шикарный матч..Грилиш красавец..да и не он один в АВ..И не скажу , что Арсенал был никакой.Что называется "на встречных курсах"...
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