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"Пенальти? Против Мане играл идиот". Легенда МЮ – о нарушении Уокера в штрафной площадке Сити
Кин на связи
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин прокомментировал эпизод, который случился на 12-й минуте центрального поединка 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Кайл Уокер сбил Садио Мане во владениях "горожан". Цитирует Кина Liverpool Echo. Напомним, поединок завершился вничью 1:1, голы в активе Мо Салаха (с пенальти) и Габриэла Жезуса.
"Как Мане смог заработать пенальти? Все дело в том, что против Садио играл идиот. Все говорят мне, что Кайл Уокер неплохо выкладывается, но я так не думаю. Он постоянно совершает такие ошибки".
Big call by referee Craig Pawson in a big game. Made the right decision, Walker did foul Mane. Penalty to Liverpool #MCILIV pic.twitter.com/hcToJfFWdJ— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) November 8, 2020
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