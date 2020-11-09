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"Пенальти? Против Мане играл идиот". Легенда МЮ – о нарушении Уокера в штрафной площадке Сити

Англия
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Кин на связи

"Пенальти? Против Мане играл идиот". Легенда МЮ – о нарушении Уокера в штрафной площадке Сити
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Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин прокомментировал эпизод, который случился на 12-й минуте центрального поединка 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

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Кайл Уокер сбил Садио Мане во владениях "горожан". Цитирует Кина Liverpool Echo. Напомним, поединок завершился вничью 1:1, голы в активе Мо Салаха (с пенальти) и Габриэла Жезуса.

"Как Мане смог заработать пенальти? Все дело в том, что против Садио играл идиот. Все говорят мне, что Кайл Уокер неплохо выкладывается, но я так не думаю. Он постоянно совершает такие ошибки".

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В статье: Кайл Уокер Рой Кин АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Садио Мане
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Источник:
Liverpool Echo

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