"Пенальти? Против Мане играл идиот". Легенда МЮ – о нарушении Уокера в штрафной площадке Сити

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин прокомментировал эпизод, который случился на 12-й минуте центрального поединка 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Кайл Уокер сбил Садио Мане во владениях "горожан". Цитирует Кина Liverpool Echo. Напомним, поединок завершился вничью 1:1, голы в активе Мо Салаха (с пенальти) и Габриэла Жезуса.

"Как Мане смог заработать пенальти? Все дело в том, что против Садио играл идиот. Все говорят мне, что Кайл Уокер неплохо выкладывается, но я так не думаю. Он постоянно совершает такие ошибки".