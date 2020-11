"Пенальти? Против Мане играл идиот". Легенда МЮ – о нарушении Уокера в штрафной площадке Сити

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и эксперт Sky Sports Рой Кин прокомментировал эпизод, который случился на 12-й минуте центрального поединка 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Кайл Уокер сбил Садио Мане во владениях "горожан". Цитирует Кина Liverpool Echo. Напомним, поединок завершился вничью 1:1, голы в активе Мо Салаха (с пенальти) и Габриэла Жезуса.

Big call by referee Craig Pawson in a big game. Made the right decision, Walker did foul Mane. Penalty to Liverpool #MCILIV pic.twitter.com/hcToJfFWdJ