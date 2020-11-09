Саутгейту в ноябре не помощник: еще один ключевой защитник Ливерпуля угодил в лазарет

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после центрального матча 8-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" (1:1) по поводу повреждения защитника "красных" Трента Александер-Арнольда. Англичанин не сыграет в ближайших поединках национальной сборной из-за подозрения на травму икроножной мышцы. Цитирует немца Sky Sports.

"Трент не поедет в сборную – в понедельник у него МРТ, а дальше необходимо будет наблюдать за ситуацией".

ТАА не доиграл встречу с "горожанами" и был заменен на Джеймса Милнера на 63-й минуте. Напомним, 12 ноября Англия сыграет спарринг с Ирландией, а 15-го и 18-го числа сыграет с Бельгией и Исландией в Лиге наций соответственно.