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Тоттенхэм ведет переговоры о новом контракте с Сон Хын Мином

Англия
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Кореец, скорее всего, останется в лондонском клубе

Тоттенхэм ведет переговоры о новом контракте с Сон Хын Мином
Новина українською

"Тоттенхэм Хотспур" хочет продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином и уже ведёт переговоры с агентом игрока, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. "Шпоры" уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.

28-летний Сон Хын Мин перешёл в "Тоттенхэм" в 2015 году из "Байера". За пять лет в команде кореец провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. В нынешнем сезоне Сон вышел на поле в восьми матчах английской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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