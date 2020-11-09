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Тоттенхэм ведет переговоры о новом контракте с Сон Хын Мином
Кореец, скорее всего, останется в лондонском клубе
"Тоттенхэм Хотспур" хочет продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином и уже ведёт переговоры с агентом игрока, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".
По информации источника, клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. "Шпоры" уверены, что сделка пройдёт успешно и будет закрыта в ближайшее время.
28-летний Сон Хын Мин перешёл в "Тоттенхэм" в 2015 году из "Байера". За пять лет в команде кореец провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. В нынешнем сезоне Сон вышел на поле в восьми матчах английской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.
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