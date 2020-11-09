Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луи Саа: МЮ нужны 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш
Но усилят ли команду манкунианцы?
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Луи Саа высказался о необходимости усиления нынешнего состава манкунианцев.
"Все следят за Сульшером. Однако нужно обратить внимание на приобретения. Например, 47-миллионный Фред – качественный игрок, но он не будет влиять на исход игры.
Команде требуются 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш, чтобы действительно бороться за трофеи. Этого не хватает клубу.
Нужно знать менталитет новых игроков. Я хочу, чтобы в "МЮ" были футболисты, которые хотят выиграть Лигу чемпионов и завоевать большие трофеи. Именно это требуется в этом клубе", – заявил Саа на ютую-канале Stadium Astro.
Популярное сейчас
- Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух вратарей на замену Бущану
- Пустовой в прямом эфире передал привет жене, ребенку и…девушке
- Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками
- АПЛ. Вест Хэм на последних минутах дожимает Фулхэм
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО