Луи Саа: МЮ нужны 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Луи Саа высказался о необходимости усиления нынешнего состава манкунианцев.

"Все следят за Сульшером. Однако нужно обратить внимание на приобретения. Например, 47-миллионный Фред – качественный игрок, но он не будет влиять на исход игры.

Команде требуются 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш, чтобы действительно бороться за трофеи. Этого не хватает клубу.

Нужно знать менталитет новых игроков. Я хочу, чтобы в "МЮ" были футболисты, которые хотят выиграть Лигу чемпионов и завоевать большие трофеи. Именно это требуется в этом клубе", – заявил Саа на ютую-канале Stadium Astro.