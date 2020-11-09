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Луи Саа: МЮ нужны 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш

Англия
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Но усилят ли команду манкунианцы?

Луи Саа: МЮ нужны 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш
Новина українською

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Луи Саа высказался о необходимости усиления нынешнего состава манкунианцев.

"Все следят за Сульшером. Однако нужно обратить внимание на приобретения. Например, 47-миллионный Фред – качественный игрок, но он не будет влиять на исход игры.

Команде требуются 4 таких подписания, как Бруну Фернандеш, чтобы действительно бороться за трофеи. Этого не хватает клубу.

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Нужно знать менталитет новых игроков. Я хочу, чтобы в "МЮ" были футболисты, которые хотят выиграть Лигу чемпионов и завоевать большие трофеи. Именно это требуется в этом клубе", – заявил Саа на ютую-канале Stadium Astro.

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В статье: Луи Саа Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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