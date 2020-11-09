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Ливерпулю нужен Алаба

Англия
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Мерсисайдцы пристально следят за игроком

Ливерпулю нужен Алаба
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком "Ливерпуля", сообщает 90min.

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Мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Англичане заинтересованы в усилении обороны, и вариант с Алабой выглядит для них приоритетным, тем более, австриец может достаться им бесплатно.

В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах

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В статье: Давид Алаба Ливерпуль
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