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Ливерпулю нужен Алаба
Мерсисайдцы пристально следят за игроком
Защитник "Баварии" Давид Алаба в летнее трансферное окно может стать игроком "Ливерпуля", сообщает 90min.
Мюнхенский клуб никак не может договориться с 28-летним австрийцем о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Англичане заинтересованы в усилении обороны, и вариант с Алабой выглядит для них приоритетным, тем более, австриец может достаться им бесплатно.
В текущем сезоне Алаба провел 10 матчей во всех турнирах
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