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Манчестер Юнайтед не отпустил своего защитника в расположение сборной Швеции

Англия
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Лишь на один матч

Манчестер Юнайтед не отпустил своего защитника в расположение сборной Швеции
UA-Футбол
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Уже через два дня сборная Швеции сыграет товарищеский против Дании на выезде. Они не смогут рассчитывать на нескольких футболистов, среди которых лидер обороны Виктор Линделеф.

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"Манчестер Юнайтед" не отпустил футболиста на одну игру. Причина в том, что правительство Великобритании временно приостановило въезд несвоих граждан с территории Дании.

Связано это с COVID-19, так как сейчас в Дании вспышка болезни. Отмечается, что английский клуб не захотел рисковать возможным карантином для защитника.

Отметим, что Линделеф отправится в свою сборную на матчи против Хорватии и Франции.

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В статье: Швеция Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф
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