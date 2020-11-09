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Манчестер Юнайтед не отпустил своего защитника в расположение сборной Швеции
Лишь на один матч
Уже через два дня сборная Швеции сыграет товарищеский против Дании на выезде. Они не смогут рассчитывать на нескольких футболистов, среди которых лидер обороны Виктор Линделеф.
"Манчестер Юнайтед" не отпустил футболиста на одну игру. Причина в том, что правительство Великобритании временно приостановило въезд несвоих граждан с территории Дании.
Связано это с COVID-19, так как сейчас в Дании вспышка болезни. Отмечается, что английский клуб не захотел рисковать возможным карантином для защитника.
???? Karantänsregler sätter stopp för fem spelare mot Danmark— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 8, 2020
Spelarna som berörs:
Robin Olsen
Emil Krafth
Filiip Helander
Victor Nilsson Lindelöf ????
Ken Sema
Läs mer ???? https://t.co/9SAwXCZj9O#viärsverige pic.twitter.com/s6tnPuCmvE
Отметим, что Линделеф отправится в свою сборную на матчи против Хорватии и Франции.
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