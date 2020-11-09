Манчестер Юнайтед не отпустил своего защитника в расположение сборной Швеции

Уже через два дня сборная Швеции сыграет товарищеский против Дании на выезде. Они не смогут рассчитывать на нескольких футболистов, среди которых лидер обороны Виктор Линделеф.

"Манчестер Юнайтед" не отпустил футболиста на одну игру. Причина в том, что правительство Великобритании временно приостановило въезд несвоих граждан с территории Дании.

Связано это с COVID-19, так как сейчас в Дании вспышка болезни. Отмечается, что английский клуб не захотел рисковать возможным карантином для защитника.

???? Karantänsregler sätter stopp för fem spelare mot Danmark



Spelarna som berörs:

Robin Olsen

Emil Krafth

Filiip Helander

Victor Nilsson Lindelöf ????

Ken Sema



Läs mer ???? https://t.co/9SAwXCZj9O#viärsverige pic.twitter.com/s6tnPuCmvE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 8, 2020

Отметим, что Линделеф отправится в свою сборную на матчи против Хорватии и Франции.