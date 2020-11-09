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Моуриньо: Тоттенхэм мог бы стать чемпионом во многих европейских странах
Но в Англии сложнее
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что в Англии сложнее всего стать чемпионом.
"Тоттенхэм" мог бы стать чемпионом во многих странах, но в АПЛ все гораздо сложнее. Тут много соперников - "Ливерпуль", "Ман Сити", "Челси", "Лестер", "Арсенал".
Вы можете провести отличный сезон, но в итоге не стать первыми. Нам нужно просто играть матч за матчем, а там посмотрим", - заявил португалец.
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На данный момент, лондонский клуб занимает второе место в АПЛ.
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