Очередная травма. Ливерпуль теряет Александера-Арнольда на четыре недели

Вчера "Ливерпуль" расписал ничью с "Ман Сити". Травму в матче получил очередной футболист "красных" Трент Александер-Арнольд.

Сегодня защитник прошел медицинские тесты, которые показали повреждение икроножной мышцы. Он пропустит порядка четырех недель, и вернется в середине декабря.

В текущем сезоне Трент провел 11 матчей, в которых совершил три результативные передачи.