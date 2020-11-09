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Очередная травма. Ливерпуль теряет Александера-Арнольда на четыре недели

Англия
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Сезон складывается тяжело

Очередная травма. Ливерпуль теряет Александера-Арнольда на четыре недели
UA-Футбол
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Вчера "Ливерпуль" расписал ничью с "Ман Сити". Травму в матче получил очередной футболист "красных" Трент Александер-Арнольд.

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Сегодня защитник прошел медицинские тесты, которые показали повреждение икроножной мышцы. Он пропустит порядка четырех недель, и вернется в середине декабря.

В текущем сезоне Трент провел 11 матчей, в которых совершил три результативные передачи.

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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