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Есть проблемы с дисциплиной. МЮ не спешит продлевать контракт с 19-летним Гринвудом

Англия
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Но ведь были такие надежды на его талант

Есть проблемы с дисциплиной. МЮ не спешит продлевать контракт с 19-летним Гринвудом
UA-Футбол
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Мейсон Гринвуд смог громко заявить о себе в прошлом сезоне, став главным открытием в составе "Манчестер Юнайтед". Однако ему не спешат предлагать новый контракт.

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По данным The Athletic, мешают проблемы вне футбольного поля. У 19-летнего игрока немало проблем с дисциплиной, а потому переговоры поставлены на паузу.

Форвард пропустил последний матч "дьяволов", так как был достаточно вялым на тренировкам. В текущем сезоне Мейсон провел восемь игры и забил два гола.

Напомним, что его исключили из сборной Англии после скандала в Исландии.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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