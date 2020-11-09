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Есть проблемы с дисциплиной. МЮ не спешит продлевать контракт с 19-летним Гринвудом
Но ведь были такие надежды на его талант
Мейсон Гринвуд смог громко заявить о себе в прошлом сезоне, став главным открытием в составе "Манчестер Юнайтед". Однако ему не спешат предлагать новый контракт.
По данным The Athletic, мешают проблемы вне футбольного поля. У 19-летнего игрока немало проблем с дисциплиной, а потому переговоры поставлены на паузу.
Форвард пропустил последний матч "дьяволов", так как был достаточно вялым на тренировкам. В текущем сезоне Мейсон провел восемь игры и забил два гола.
Напомним, что его исключили из сборной Англии после
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