Есть проблемы с дисциплиной. МЮ не спешит продлевать контракт с 19-летним Гринвудом

Мейсон Гринвуд смог громко заявить о себе в прошлом сезоне, став главным открытием в составе "Манчестер Юнайтед". Однако ему не спешат предлагать новый контракт.

По данным The Athletic, мешают проблемы вне футбольного поля. У 19-летнего игрока немало проблем с дисциплиной, а потому переговоры поставлены на паузу.

Форвард пропустил последний матч "дьяволов", так как был достаточно вялым на тренировкам. В текущем сезоне Мейсон провел восемь игры и забил два гола.