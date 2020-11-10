Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дорогу молодым. 17-летний полузащитник Боруссии получил вызов в сборную Англию
Саутгейт не боится давать шанс
В заявке сборной Англии небольшая замена. Все из-за травмы полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорда-Прауса.
Гарет Саутгейт решил предоставить шанс 17-летнему Джуду Беллингему. Молодой хавбек неплохо начал сезон в "Боруссии" и уже в ближайшее время будет иметь шанс дебютировать в футболке "трех львов".
BREAKING: Jude Bellingham has been called up to the England squad for the first time following the withdrawal of James Ward-Prowse through injury.— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 10, 2020
За "Боруссию" Беллингем успел сыграть 11 матчей, в который забил один гол и отдал два ассиста.
Популярное сейчас
- Черноморец берёт три очка в Херсоне и сохраняет лидерство в Первой лиге
- Сине-желтые прибыли в Польшу – в составе 25 игроков
- Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
- АПЛ. Вест Хэм на последних минутах дожимает Фулхэм
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку