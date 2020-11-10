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Дорогу молодым. 17-летний полузащитник Боруссии получил вызов в сборную Англию

Англия
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Саутгейт не боится давать шанс

Дорогу молодым. 17-летний полузащитник Боруссии получил вызов в сборную Англию
UA-Футбол
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В заявке сборной Англии небольшая замена. Все из-за травмы полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорда-Прауса.

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Гарет Саутгейт решил предоставить шанс 17-летнему Джуду Беллингему. Молодой хавбек неплохо начал сезон в "Боруссии" и уже в ближайшее время будет иметь шанс дебютировать в футболке "трех львов".

За "Боруссию" Беллингем успел сыграть 11 матчей, в который забил один гол и отдал два ассиста.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Англия Джуд Беллингем
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