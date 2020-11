Дорогу молодым. 17-летний полузащитник Боруссии получил вызов в сборную Англию

В заявке сборной Англии небольшая замена. Все из-за травмы полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорда-Прауса.

Гарет Саутгейт решил предоставить шанс 17-летнему Джуду Беллингему. Молодой хавбек неплохо начал сезон в "Боруссии" и уже в ближайшее время будет иметь шанс дебютировать в футболке "трех львов".

BREAKING: Jude Bellingham has been called up to the England squad for the first time following the withdrawal of James Ward-Prowse through injury.