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Основной форвард сборной Франции намерен зимой покинуть Челси

Англия
(1 голосов)

Слишком мало играет

Основной форвард сборной Франции намерен зимой покинуть Челси
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Челси" Оливье Жиру хочет сменить клуб уже в январе. Об этом сообщает Daily Star.

Не так давно, он на один год продлил контракт с лондонцами, но в текущем сезоне очень редко стал выходить на поле. В АПЛ на его счету лишь 33 сыгранные минуты.

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Отметим, что интерес к нему сохраняет миланский "Интер".

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон)
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