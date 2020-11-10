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Основной форвард сборной Франции намерен зимой покинуть Челси
Слишком мало играет
Форвард "Челси" Оливье Жиру хочет сменить клуб уже в январе. Об этом сообщает Daily Star.
Не так давно, он на один год продлил контракт с лондонцами, но в текущем сезоне очень редко стал выходить на поле. В АПЛ на его счету лишь 33 сыгранные минуты.
Отметим, что интерес к нему сохраняет
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