Основной форвард сборной Франции намерен зимой покинуть Челси

Форвард "Челси" Оливье Жиру хочет сменить клуб уже в январе. Об этом сообщает Daily Star.

Не так давно, он на один год продлил контракт с лондонцами, но в текущем сезоне очень редко стал выходить на поле. В АПЛ на его счету лишь 33 сыгранные минуты.