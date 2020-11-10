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Манчестер Юнайтед теряет левого защитника на ближайший месяц
Слишком много травм за последнее время
"Манчестер Юнайтед" потерял Люка Шоу из-за травмы. У англичанина мышечное повреждение.
По сообщениям, он пропустит порядка одного месяца. Английские уверяют, что он не сыграет в трех матчах Лиги Чемпионов и АПЛ.
We're all wishing you a speedy recovery, @LukeShaw23! ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 10, 2020
В этом сезоне Шоу провел десять матчей, в которых отдал две голевые передачи.
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