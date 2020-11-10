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Манчестер Юнайтед теряет левого защитника на ближайший месяц

Англия
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Слишком много травм за последнее время

Манчестер Юнайтед теряет левого защитника на ближайший месяц
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" потерял Люка Шоу из-за травмы. У англичанина мышечное повреждение.

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По сообщениям, он пропустит порядка одного месяца. Английские уверяют, что он не сыграет в трех матчах Лиги Чемпионов и АПЛ.

В этом сезоне Шоу провел десять матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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В статье: Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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