Манчестер Юнайтед теряет левого защитника на ближайший месяц

"Манчестер Юнайтед" потерял Люка Шоу из-за травмы. У англичанина мышечное повреждение.

По сообщениям, он пропустит порядка одного месяца. Английские уверяют, что он не сыграет в трех матчах Лиги Чемпионов и АПЛ.

В этом сезоне Шоу провел десять матчей, в которых отдал две голевые передачи.