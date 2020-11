Манчестер Юнайтед теряет левого защитника на ближайший месяц

"Манчестер Юнайтед" потерял Люка Шоу из-за травмы. У англичанина мышечное повреждение.

По сообщениям, он пропустит порядка одного месяца. Английские уверяют, что он не сыграет в трех матчах Лиги Чемпионов и АПЛ.

We're all wishing you a speedy recovery, @LukeShaw23! ????#MUFC